Chronique MPVite du 09 janvier 2017

Le 9 juillet 2006 avait lieu la finale de la Coupe du monde de football entre la France et l’Italie. Véritable évènement médiatique mondial, le match a cristallisé autour des deux équipes l’attention de plusieurs millions de spectateurs qui ont visionné les mêmes images en direct à la télévision.

L’artiste Harun Farocki revient sur ce moment de cohésion collective planétaire avec Deep Play, une installation vidéo pour douze écrans qui prend toute sa mesure dans l’espace du LiFE. Par la multiplication de sources hétérogènes comme des vues inédites de caméras de surveillance, d’ordinateurs et de simulateurs, il dévoile à la fois les coulisses du match et celles d’une société de l’information basée sur l’industrie des images.

Jouant des liens entre le réel et sa représentation, l’installation interroge les mécanismes d’élaboration du point de vue, la fabrication de l’information et la production de la réalité.

Face à l’ampleur prise ces dernières années par les nouveaux médias, Deep Play, bien que réalisée en 2006, reste ainsi d’une actualité criante.

Cinéaste, artiste et théoricien, Harun Farocki (1944-2014) est une figure majeure de la réflexion autour des médias. À partir des années 90, il réalise des installations qui analysent la construction des images et questionnent leur réception au travers d’archives, d’images du monde industriel et de la guerre ou d’extraits de films connus.

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 14h à 19h et le mercredi de 11h à 19h

Renseignements : LiFE - Tel : 02 40 00 41 68 - Entrée libre