Chronique MPVite du 13 mars 2017

Il y a 5 mois, Pauline Grompertz & Mélodie Blaison - deux jeunes artistes fraîchement diplômées de l’École des beaux-arts de Nantes - lancent un nouveau projet, efficace et généreux : Lové.

Lové est un atelier et un lieu de résidence qui permet aux jeunes artistes nantais-es de produire des pièces uniques et d’exposer dans un lieu atypique, confrontant ainsi leurs réalisations au public.

Lové, un joli dénominatif qui évoque l’action de se blottir, "se lover". Parce que l’atelier se trouve comme caché entre plusieurs habitations, à l’abri des rumeurs de la ville ...

Lové n’en est pas à son premier tour de force. Après une exposition inaugurale montrant le travail plastique et performatif de Pauline et Mélodie, un vide-dressing pour récolter des fonds pour l’association et l’exposition de sortie de résidence de Hugues Loinard, un nouvel événement est à venir :

Une soirée de soutien à Lové sous forme d’expo-vente de microéditions, fanzines, multiples et objets donnés par 27 artistes à l’association. Les fonds récoltés serviront à rémunérer les prochains artistes en résidence à Lové.

RDV jeudi 16 mars de 18h à 22h . 10 rue de l’Hermitage, Nantes / Live & dj set

+ d’infos :

Tumblr / Lové

Facebook / Lové