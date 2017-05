Chronique MPVite du 15 mai 2017

BIO

Justin Delareux est né en 1987. Diplômé de l’école des Beaux-arts du Mans, il vit et travaille à Clisson en Loire-Atlantique.

Il cherche à rendre poreuses les frontières qui séparent les différents champs de l’expression, en dessinant, éditant, photographiant, peignant, et écrivant, il dispose, et compose. Parfois il prend d’autres noms : Töle (projet musical), Groupe Rembrunir (avec Alexis Judic), ou Vassily Dix.

Il est le créateur et rédacteur en chef de la revue PLI – Projectile littéral, dont le numéro 7 paraîtra au mois de mai 2017. Son dernier livre Extrait des nasses, est paru aux éditions Al dante en 2016.

PRATIQUE ARTISTIQUE

Justin Delareux s’inscrit dans la veine des poètes élémentaires, qui revendiquent une poésie-action, une poésie-visuelle, pour qui le texte s’incarne, et ne se borne pas à la page du livre.

Toile, papier, lumière, vidéo, encre et bombe sont ses outils. Tel Hanna Arendt dans La condition de l’homme moderne, il questionne l’écart entre travail et œuvre, mettant au centre de ses préoccupations l’action.

Pour Débutant sans fin, Justin Delareux a choisi de présenter des œuvres datant d’il y a quelques années et d’autres très récentes. Sachant que "débuter" signifie littéralement déplacer une cible et que "fin" exprime à la fois terme et objectif, nous pouvons lire cette proposition comme un manifeste pour une recherche permanente, sans limite, sans entrave ni origine, très pertinente, voir insolente...

Il participera cet automne à une exposition du Groupe Rembrunir aux Ateliers MilleFeuilles (Nantes), ainsi qu’à une exposition collective réunissant poètes et artistes à l’école Normale Supérieure de Lyon ; il publiera également dans la Revue des Belles Lettres en juin.

Infos pratiques :

JUSTIN DELAREUX

Débutant sans fin

10.05 / 27.05.2017

Galerie Olivier Meyer . 104 rue Paul Bellamy . Nantes

Ouvert du mercredi au samedi / 15h30-18h30 & sur rdv

. Association Les mots et les choses .

Tel. 09 82 61 78 25 / Mail. lesmotsetleschoses@laposte.net

Page Facebook