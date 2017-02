Chronique MPVite du 27 février 2017

Par l’intitulé de l’exposition (NOBIS, qui signifie "nous" en latin), Jean-Baptiste Janisset, artiste nantais et grand voyageur, exprime la volonté de se retrouver, d’expérimenter et d’exposer ensemble.

En effet, l’exposition NOBIS regroupe 11 artistes basés actuellement entre Berlin, Paris, Dijon, Genève Nozay et Nantes.

À travers les œuvres et les installations de l’exposition, on retrouve la question du matériau, du moulage, de la reproduction, et également les notions de trace et d’archéologie, voire de sociologie.

Les artistes occupent l’espace en prenant en compte les particularités du lieu d’exposition. Aussi, certaines pièces ont été créées in situ (sur place, en fonction du lieu), et d’autres ont été produites spécialement pour l’exposition, à Nantes. La ville a fortement marqué les artistes venus ici pour la première fois.

Jean-Baptiste Janisset évoque sa pratique artistique, mêlant rencontres et moulage d’éléments à caractères historique, religieux, politique - présents souvent dans l’espace public.

Le projet NOBIS migrera jusqu’au Chiffonnier (Dijon) en mars-avril 2017.



Exposition collective NOBIS - du 25 février au 02 mars 2017

49 chaussée de la Madeleine, Nantes (à côté de la Zoo Galerie) Entrée libre / 14h-19h

Avec : Paul Paillet / Romain Vicari / Lise Stoufflet / Marine Provost / Victor Vaysse / Wolf Cuyvers / Olivier Magnier / Romain Rambaud / Victor Daamouche / Charles Thomassin / Jean-Baptiste Janisset

Site de Jean-Baptiste Janisset

Événement Facebook