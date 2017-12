Chronique animaliste - L214 - Du foie gras pour les fêtes ? (diffusé le 5/12/2017)

En consommant du foie gras, nous condamnons des animaux à une vie de misère et à une mort terrible. En France, chaque année, 40 millions de canards et 700 000 oies sont gavés et tués brutalement pour la production de foie gras.

L’enfer commence dans les couvoirs : la quasi-totalité des canetons femelles est gazée ou broyée. Elles sont broyées vivantes entre deux rouleaux et certaines ressortent mortellement blessés, agonisantes...

Pour les mâles, le gavage consiste généralement à propulser à la pompe une très grande quantité de nourriture dans le jabot. Cette nourriture très énergétique et déséquilibrée est envoyée à l’aide d’un tube métallique de 30 cm enfoncé de force dans l’œsophage. Cette opération se répète 2 fois par jour pendant 12 jours. Suite au choc du gavage, l’animal est pris de halètements puis de diarrhées. De plus, le tube cause fréquemment des lésions et des infections de l’œsophage, parfois mortelles. Les canards mulards ont été sélectionnés car leur foie se dérègle particulièrement rapidement suite à la suralimentation forcée, leur volume est multiplié par dix et il compresse les autres organes. Le foie des oiseaux devient malade, il développe la stéatose hépatique, cette maladie du foie appelée foie gras.

Si le gavage était poursuivi plus de 12 jours, il provoquerait la mort des oiseaux alors que l’espérance de vie est de 15 ans : l’abattage intervient à temps pour masquer les conséquences du gavage. À l’abattoir, ils sont étourdis par une décharge électrique puis saignés. Il arrive fréquemment que les oiseaux se réveillent avant ou en cours de saignée.

La France est de loin le premier pays producteur et consommateur de foie gras au monde. Le gavage est illégal selon une directive de la Commission européenne qui indique :« aucun animal n’est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu’il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles ». La quasi-totalité des pays européens interdit déjà la production de foie gras pour des raisons éthiques.

Mais en France les recherches menées à l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) sont faites sous financement de l’industrie du foie gras et aboutissent donc à la conclusion qu’aucun élément scientifique ne permet de dire que le gavage est source de mal-être animal ! En attendant l’engagement de la France, chacun peut refuser les produits du gavage, une façon efficace de mettre fin à ces pratiques d’une violence inouïe. Selon un sondage réalisé entre le 17 et 20 novembre 2017 par Yougov, 58 % des Français sont favorables à l’interdiction du gavage des canards et des oies dans la production de foie gras. Selon les données officielles du ministère de l’Agriculture, la consommation de foie gras en France a marqué une baisse historique de 22 % en 2016. C’est la sixième année consécutive que la consommation de foie gras baisse en France.

Il est en effet possible d’allier plaisir gustatif et éthique, l’alimentation végétale ouvre des perspectives savoureuses, saines et insoupçonnées. Il existe des pâtés végétaux : Faux Gras de Gaia, terrines Tartex en magasin bio (et autres marques), que l’on peut marier avec du confit de figues ou d’oignons, terrines artisanales comme celles de Miaoum VG, des recettes à faire soi-même à retrouver sur vegan-pratique, des menus de cuisine 100% végétale à découvrir au restaurant avec VegOresto.

Le foie gras, c’est beaucoup de souffrance pour quelques instants de plaisir à table. La souffrance d’un animal n’est-elle pas plus importante que le goût d’un aliment ?

