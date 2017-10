Vers une Éducation Positive

Je reçois aujourd’hui l’équipe de l’école démocratique le lieu des possibles, cette première émission est particulière pour moi car je connais très bien ce projet puisque je l’ai crée en décembre 2016. L’équipe s’est naturellement constituée après le salon vuep fin avril 2017 à Nantes. Le lieu des possibles c’est une future école démocratique, une pépinière de jeunes entrepreneurs, un potager en permaculture, et un lieu partagé pour des stages, des conférences, des expositions, pleins de beaux projets. Cette équipe , c’est 5 femmes de 25 à 45 ans, qui ont l’envie commune d’ouvrir une école démocratique pour créer la société de demain, dans le respect de la créativité et la confiance en soi des jeunes par des apprentissages autonomes. En quelques mots, une école démocratique c’est une classe multi âge de 3 à 19 ans, pour une autonomie et une liberté des apprentissages, nous y reviendront tout au long de l’émission. Retrouvez l’équipe du Lieu des Possibles https://m.facebook.com/lelieudespossibles/

