VUEP-Médiateur artistique

Laurent Komlanvi Bel

Médiation artistique et explorations

Les expériences dans la médiation artistique rythment mon parcours professionnel depuis plus de 10 ans : professeur de guitare et percussions, directeur artistique pour des séjours musicaux, animateur musical en maisons de quartier, médiateur relationnel et coach artistique à l’initiative de projets pluridisciplinaires sur le territoire nantais. Naturellement, je me suis interrogé sur les rapports musique / relation personnelle et collective, art et être et j’ai souhaité explorer plus profondément ces dimensions et ainsi découvert une approche passionnante. Cette recherche m’a notamment amené à suivre la formation PACS de Gilles Pesnot centrée sur le travail du souffle et de la voix, le travail de Robert Fiamentti sur la respiration intégrale et les travaux de Durkheim sur le Hara. Elle m’a également conduit à jouer avec de nombreux artistes, particulièrement sur la scène expérimentale. C’est à travers cet approfondissement que la "médiation relationnelle" m’est apparue comme l’évidence derrière le partage musical. La pratique artistique met au jour l’interaction entre nos différentes dimensions relationnelles (psychologique-émotionnelle-physique et spirituelle), comme un reflet de ce qui se joue en nous.

"

La musique met en lumière la relation entre notre corps et le son, notre rapport aux émotions. Elle est aussi un moyen d’expression énergisant, apaisant et parfois même guérisseur.

"

