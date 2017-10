VUEP-Le jeu des émotions

Aujourd’hui je reçois 3 Nantaises, Claire Peron, Marion Chaillou et Sophie Guérin, créatrices tous les 3 d’un jeu sur le même sujet, les émotions ! Les émotions c’est quoi ? Toutes nos réactions émotives sont là pour nous aider à nous adapter à chaque situation de notre vie. Elles servent à nous permettre de tirer le plus de satisfaction possible de chaque moment et d’éviter les obstacles et les dangers qui se trouvent sur notre chemin. C’est un peu comme un système de guidage très sophistiqué qui nous amène à notre principale destination : la satisfaction de nos besoins.

En fait, nos émotions sont la partie la plus importante de notre système de guidage : elles fournissent l’information nécessaire et les indices pour la rendre utilisable. En effet, nos sentiments et nos émotions nous informent continuellement sur la situation dans laquelle nous sommes et sur notre état intérieur. Plus précisément, cette vie émotive nous renseigne sur l’effet des événements et de nos propres actions sur notre équilibre intérieur. À chaque moment, mes réactions émotives m’indiquent dans quelle mesure mes besoins sont satisfaits ou insatisfaits Elles me montrent jusqu’à quel point la situation ou les événements me conviennent vraiment.

Nous découvrirons pendant une heure pourquoi ces femmes ont créé ces jeux, qui sont ces femmes et à qui sont destiné ces jeux ?

