Emission Spéciale avec Zak Sally, mardi 14 mars à 18h

Musicien, dessinateur, écrivain, Zak Sally est un artiste encore peu connu de ce côté-ci de l’Atlantique même s’il a œuvré quinze ans comme bassiste au sein du groupe Low, originaire comme lui de Duluth, Minnesota.

De passage en France quelques jours et grâce au bon soin de l’association ChiFouMi Zak Sally passe par Nantes et viendra présenter son travail d’auteur de bande dessinée et de musicien (au sein du groupe The Hand ces derniers temps) à La Place à Trempolino.

Depuis l’orée des années 1990 Zak réalise des bandes dessinées telles Sammy The Mouse ou encore la série des Recidivist qu’il publie en fanzines avec sa propre structure La Mano 21 mais aussi chez Fantagraphics. Il travaille ces temps-ci à une biographie dessinée de Philip K Dick et publie plusieurs e.p. avec son groupe The Hand.

L’émission, en direct et en public commence à 18h avec un exercice de dessin participatif, 24 Minutes*, organisé par ChiFouMi en partenariat avec Maison Fumetti, puis vers 18h30 nous discutons avec Zak Sally, retour sur son parcours de dessinateur/musicien, vers 19h30 enfin Zak proposera un petit live.

Mardi 14 mars 2017, à 18h à La Place, Trempolino. Entrée libre. *un peu plus de détails sur les 24 Minutes : "Auteurs confirmés, dessinateurs peu doués, curieux de passage : chacun trouve sa place autour du grand exercice collectif que sont Les 24 Minutes de la Bande Dessinée proposées par l’association ChiFouMi. Avec quelques contraintes distillées durant ce moment de partage ludique et créatif, les participants partageront un moment de création individuelle et collective, tout à la fois. Mais comment, donc ? Il faudra venir prendre son courage à deux mains et s’y essayer pour le savoir !"

mercis à June ChiFouMi, Cécile & Sandrine à Trempolino.