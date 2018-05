Emission spéciale avec Jean-Marc Ayrault 9 mai 18h00



Le 27 avril dernier, jour anniversaire de l’abolition de l’esclavage en 1948 sous l’action de Victor Schoelcher, le président de la République annonçait que la fondation pour la mémoire de l’esclavage verrait le jour "cette année" et que Jean-Marc Ayrault la présidera.

Jean-Marc Ayrault, maire de Saint-Herblain de 1977 à 1989, maire de Nantes de 1989 à 2012, puis Premier Ministre et enfin Ministre des Affaires Etrangères jusqu’en 2017, répond aux questions de la rédaction à propos de la mission qui lui a été confiée :

> Quelle seront les missions de cette fondation ?

> Quels objectifs et quels enjeux ?

> Quels moyens ?

Interview : Pascal Massiot.

réalisation : Ely Rannou.