Festival Fumetti, du 7 au 9 juillet 2017

Un très vaste programme se déroule pour trois jours dans les locaux de Maison Fumetti et autour, dans les différents espaces de la Manufacture des Tabacs. Les auteurs, éditeurs, collectifs présents pour cette nouvelle kermesse graphique proposeront des rencontres et animations liées à la thématique de La Grande Aventure.

Les expositions Faux-mirages, le Bal des Bourglout’s, 3FPJ sont toutes présentées en accès libre.

Une soirée inaugurale le vendredi 7 juillet sous forme de performance graphique collective.

Une soirée concerts avec Las Kellies & Chasse Royale programmés par Yamoy le samedi 8 juillet.

Deux Antipasti n°17 et 18 avec Claire Braud (le samedi) et Pixel Vengeur (le dimanche)

Deux tables rondes : Que font les auteurs de bande-dessinée quand ils partent en vacances ? le samedi à 14h30 et Le réel vous ennuie ? Essayez l’imaginaire ! le dimanche à 14h30.

Jet fm s’y installe en direct pour deux jours et propose les samedi et dimanche à 13h30 deux émissions Radis Fumettio en direct suivi de la diffusion des deux tables rondes.

Plein d’autres animations sont à découvrir tout le week-end sur les différents stands !

Le programme complet est ici.

© Grégoire Carlé & Fumetti 2017