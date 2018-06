JET FM au Forum de l’engagement, vendredi 8 juin à 16h



L’engagement citoyen des jeunes, un sujet assez large pour débattre et échanger des opinions.

Le débat portera sur des questions simples autour de l’engagement de la jeunesse dans la citoyenneté : Qu’est-ce que l’engagement citoyen ? Ce qu’il a d’exaltant, de contraignant.

Quelles missions et actions menées par les uns et les autres ?

Avec :

- Khaiyri Ameur, volontaire tunisien en service civique international à la mission locale de St Nazaire

- Jeanne Allard, volontaire en service civique au Conseil Départemental sur une mission de médiation culture sur le territoire du pays de Retz

- Marion Chemineau, volontaire en service civique à l’association Empower Nantes dont le responsable est Laurent Galazzo

- Océane Ripoche, volontaire en service civique à l’association AFEV

En présence de :

Philippe Grosvalet, président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique

Cyrille Prévaud, Directeur adjoint de l’association Tissé Métisse et co-animateur de l’atelier « Goutez Politique » lors du forum.

Réalisation : Salomé Benoist et Ely Rannou.

Animation : Pascal Massiot.

Retrouvez ICI le programme du forum.