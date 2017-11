JETODON - Kit Com

Pourquoi une campagne d’appel aux dons ?

En cette fin d’année, l’association JET a besoin de financements complémentaires pour boucler son budget 2017 ; c’est-à-dire réduire à minima le déficit prévu et au mieux équilibrer le budget. Un déficit en soit n’est pas très grave et il n’est pas rare pour une association de rencontrer occasionnellement des difficultés, surtout en ce moment ; néanmoins, ce déficit est plus problématique pour l’association JET car il vient impacter une situation déjà fragile.

Plusieurs facteurs concourent à cette situation :

La pérennisation des emplois et la sortie des dispositifs d’aide à l’emploi : JET a fait le choix depuis des années de pérenniser tous les postes qui à l’origine étaient en contrats aidés (Emploi tremplin, emploi jeune, CAE). Tous les salariés de JET sont donc en CDI (à temps complet, sauf 2 personnes à 80%).

Les subventions : concernant JET elles n’ont pas baissées, simplement elles ont progressivement changé de nature. Avant, elles étaient pratiquement toutes attribuées au titre du fonctionnement, aujourd’hui elles se présentent de plus en plus sous la forme d’appel à projets. Il s’agit donc de monter un dossier par projet, ce qui demande du temps, parfois « perdu » quand le projet n’est pas retenu.

Nos activités : nos missions sont dans le champ de l’intérêt général et s’apparentent à celles du service public. Notre projet associatif social et militant œuvre dans une démarche d’éducation populaire et s’adresse à différents publics, avec pour certains peu ou pas de moyens. Pour ces derniers, nous adaptons notre activité et nos tarifs pour rendre les choses possibles et répondre aux besoins.

Rétractation d’un grand partenaire en 2017 : un partenaire important s’est rétracté suite au renouvellement de son équipe, malgré un engagement pris par les prédécesseurs et plusieurs mois de travail sur la nouvelle convention, qui n’a finalement pas vu le jour.

Déménagement : L’association JET a déménagé 2 fois en 2 ans pour la réhabilitation de ses locaux dans le centre socio culturel : cela prend du temps et de l’énergie ! Et ne favorise donc pas le développement de projets et des ressources.

Loin d’attendre que la situation se passe, l’équipe de JET se mobilise déjà depuis plusieurs mois pour aller de l’avant et répondre aux difficultés rencontrées ; mais inverser la vapeur prend du temps, et aujourd’hui, nous avons besoin de tous les soutiens pour nous accompagner à passer ce cap.

Comment relayer la campagne JETODON dans vos réseaux pro, perso, amicaux… ?

Messages / Liens ressources :

• Lien direct de la campagne : https://www.donnerenligne.fr/association-jet/faire-un-don/3

• Lien article sur site internet avec le communiqué de presse : http://www.jetfm.asso.fr/site/LE-JETODON-UN-MOIS-POUR-SOUTENIR.html

• Lien sur évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/1170350443096795/

Visuel générique du JETODON décliné : • Pour le site internet : un gabarit est mis à votre disposition avec le visuel à gauche et la partie de droite peut être personnalisée (pour une émission, un message que vous souhaiteriez diffuser dans un de vos articles sur le site de jet-asso.fr)

Gabarit image article Jetodon

• Pour Facebook :

image de couverture (format = 851*315 pixels pour le bandeau haut de votre page FB)

Couverture facebook Jetodon

image de profil (format = 160 *160 pixels)

Jetodon profil facebook

image pour les simples « post » (format = 1200*630 pixels)

Jetodon post facebook

• Pour insertions dans les signatures électroniques (format = 200*200 pixels)

• Pour création d’affiches « maison » pour appropriation/déclinaison par vos soins (format = jpeg en HD)

Logo Jetodon Principal

Logo jetodon pour fond sombre Une déclinaison moins encombrante du logo, à utiliser sur fond sombre

Logo jetodon pour fond clair Une autre déclinaison moins encombrante du logo, à utiliser sur fond clair

Visuels de JET : • Logos de JET, JET FM 91.2 + JET FM 91.2 www.jetfm.asso.fr

Logo Jet sur fond transparent

Logo sur fond blanc + site

Son : • Identité sonore = repère sonore que vous pouvez insérer dans votre émission quand vous allez dire tout le bien que vous pensez de JET et inciter à donner pour le JETODON • Bande-annonce = une bande annonce tourne sur les ondes de JET FM où nous invitons les auditeurs à soutenir JET avec des sous et des témoignages en écrivant à auditeur@jet-asso.fr et à laisser un message vocal sur le répondeur au 02 28 25 23 90 dans l’idée de les diffuser à l’antenne courant décembre