Jet fm au festival des 3 continents



La 39ème édition du Festival des 3 Continents a lieu à Nantes du 21 au 2_ novembre.

A cette occasion, Jet fm propose deux émissions en direct et en public de l’espace Cosmopolis.

Jeudi 23 novembre :

Plateau radio autour de l’Argentine avec :

Nicolas Azalbert, critique de cinéma, auteur et acteur du film argentin "Toublanc" (en compétition)

Roger Koza, programmateur et critique de cinéma.

Jérôme Baron et Claire Allouche, respectivement directeur artistique et programmatrice du festival.

Préparation et animation : Alexandra Jore

Réalisation : Damien Fourcot

Vendredi 24 novembre :

Emission à propos de la question de l’exil avec :

Michel Agier, Anthropologue

Claire Demoulin, membre de l’ IHTP , Insititut d’Histoire du Temps Présent du CNRS

Aisha Rahim, programmatrice

Wang Bing, cinéaste à propos de son film "Ta’Ang" .

Préparation et animation : Pascal Massiot

Réalisation : Damien Fourcot