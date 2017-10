Jet fm dans les étoiles du 30 oct. au 3 novembre



Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre, Jet fm tournera une partie de ses programmes vers l’univers de la science-fiction.

L’idée de cette semaine spéciale est de se mettre au diapason du festival international de science-fiction "Les Utopiales" de Nantes (du mercredi 1er novembre au lundi 6 novembre 2017 à la Cité-Centre des Congrès de Nantes) : littérature, sciences, cinéma, bande-dessinée, musiques, jeux, jeux de rôle et vidéo, cosplay.

Au programme de cette semaine spéciale sur Jet fm :

> "Esperluette", lundi 30 octobre de 12h00 à 14h00 avec un long entretien avec Marc Caro, cinéaste.

> "Cosmogol 999" , l’émission des avant-gardes sonores proposera une émission spéciale et spatiale.

> "La Quotidienne" (à 18h00 du lundi au vendredi), l’émission quotidienne de la rédaction ne sera pas en reste avec :

- Lundi 30 octobre : une émission avec Marie Masson, coordinatrice générale du festival "Les Utopiales" qui lèvera le voile sur l’édition 2017.

- Mardi 31 octobre : entretien avec Fabien Velhmann, scénariste.

- Mercredi 1er novembre : discussion avec Patrick Lehebel, mathématicien et auteur de "Chajnantor" (éditions "Antigone 14"), roman de S.F. paru en 2015 et d’ "Iridium Apocalypse" (2007)

- Jeudi 2 novembre : rencontre avec Ugo Bellagamba, auteur de science-fiction et délégué artistique pendant cinq années des Utopiales.

- Vendredi 3 novembre : interview d’Olivier Texier, scénariste et dessinateur , auteur de "Les Captainz" .