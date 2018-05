KIKERIKI #16 Lune de miel au poulailler

Depuis qu’un dindonneau grassouillet a tordu l’antenne TV du poulailler par un atterrissage malencontreux, ses habitants regardent en boucle des adaptions soviétiques, des années 70, de la série Winnie l’ourson, enfin plutôt Винни-Пух. Et quel chambardement ! Depuis, c’est bien simple, toutes les rencontres politiques nocturnes, dans l’enclos à ciel ouvert, ne parlent que d’une chose : doit-on réorganiser la basse-cour pour faire comme les abeilles ? “- Les poules doivent mieux coordonner leurs tâches, être plus interconnectées… – Mais non ! Cette société est concentrationnaire !” s’exclame furax le représentant des canards – palmipèdes plutôt de gauche comme tout le monde sait. “Finies, les matinées karaoké sur les perchoirs ! Finies, les courses en sac l’après-midi !”

Mais notre causant galliforme Kikeriki, lui, n’a pas la tête à ça. Il vient d’apprendre la disparition de ses amies pollinisatrices dans le Canard enchaîné. Pourquoi et comment disparaissent-elles ? Quelles conséquences pour la basse-cour et surtout : que faire pour les sauver ? Vite ! Il enfourche son tricycle préféré, embarque Axel Decourtye, le directeur scientifique de l’Institut de l’abeille, puis part dans les montagnes dignoises et sur le toit du théâtre de Berlin interroger les apiculteurs Stéphane Nalin et Michael Stürenburg.