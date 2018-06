KIKERIKI #17 C’est le poulet ! s’exclame le bouquet.

Notre petit poulot est à fleur de peau. Normal, il vient de découvrir le pot aux roses. Tout avait pourtant si bien commencé… Fleur bleu comme il est et pour ne pas trop se reposer sur ses lauriers, il était sacrément fier de tendre à sa caille Marguerite – une sacrée cocotte dans la fleur de l’âge – une immense brassée de colchiques. Et v’là-t’y pas qu’elle l’envoie sur les roses ! Qu’elle lui parle de pesticides, de serres, du Kenya et de mémés qu’il faut pas pousser dans les orties. “Qu’est-ce que j’entends ?” Le coquelet rouge pivoine bafouille et tremble comme une feuille. Il file assurément un mauvais coton.

“Je dois absolument savoir si mes bouquets sont mauvais !” s’écrit-il en attrapant d’une main sa poulette et de l’autre son vélo. Chez les Allemands, notre brave reporter Justus lui présente Andreas Gemählich, un spécialiste de la production de fleurs en Afrique. A la recherche de solutions, notre poussin national arrive ensuite à Paris et découvre les Fleurs d’ici, puis François Bataillard, du projet Fleurs de Cocagne, qui lui montre que oui, on peut faire les choses autrement. Ouf !