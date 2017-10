Kikeriki #10 Quand les poules auront des smartphones

Depuis que le WIFI et les téléphones intelligents sont dans le poulailler, la vie de notre gallus gallus domesticus superstar (poulet) s’est retrouvée sens dessus dessous ! Fini le temps où coquelet, chapon, poulette et poularde divaguaient, le regard nonchalant devant un parterre de pâquerettes. Fini le temps des sorties bucoliques improvisées pour les chatouillis de l’herbe sous les papattes et le souffle du vent sous le duvet. Voilà que les volailles couvent en jouant à Candy Crush, qu’elles mangent leur maïs bio en fixant Netflix et qu’elles ne sortent plus que pour jouer à Poké-poule Go.

Mais notre Kikeriki n’a pas peur de parler des choses qui fâchent ! Il sautille sur une botte de foin et raconte la pollution d’internet. Comme personne ne daigne l’écouter, il part pour Berlin, rencontrer Jens Gröger, qui calcule l’impact de cette pollution. Il questionne un mineur de bitcoins dans la technopole de Sophia Antipolis, passe par Hambourg pour observer les élections et par Paris pour se rendre à Newmanity, une start-up qui a pour objectif ambitieux de verdir l’internet !