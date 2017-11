Kikeriki #11 A la pêche aux poules, poules, poules

Contrairement aux canards qui ont un plumage imperméable à l’eau, la poule ne sait pas nager. Elle peut, à la rigueur, flotter quelques temps avant que son plumage ne se gonfle d’eau. Pour notre coquelet Kikeriki, qui prépare des recherches approfondies sur la vie des poissons, c’est très handicapant.

Heureusement, il a trouvé un schéma pour fabriquer un pédalo en forme de canard, qu’il baptise “La Calyspo 2”. Sur son navire au parfait camouflage, il embarque Frédéric Le Manach, de l’association Bloom. Ensemble, ils écument les océans pour comprendre ce qui arrive à nos cousins éloignés à nageoires, écailles et branchies.

En pédalant à toute allure, ils passent par la côte d’Azur où les pêcheurs s’exaspèrent, ils remontent jusqu’au marché aux poissons de Hambourg, où les vendeurs ne vendent presque plus que de l’élevage et finissent leur vadrouille à Berlin, pour y découvrir une drôle d’installation aux goûts de Tilapia et de basilic.