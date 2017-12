Kikeriki #12 T’as mauvaise mine ma poulette !

Avant, les mineurs descendaient dans les mines avec des canaris pour prévenir des coups de grisou. Si l’oiseau arrêtait de chanter, battait des ailes, se hérissait ou… mourrait, la mine était évacuée. Pratique !

C’est en se lançant dans une fastidieuse recherche généalogique que notre oisillon en pleine croissance a découvert cette incroyable information : son trigentibisaïeul (de la trente-deuxième génération du côté maternel) faisait partie de ces escadrons de la mort (oui, quelque part il y a dû y avoir une folle histoire d’amour entre une poule et un canari).

Intrigué, Kikeriki s’aperçoit que sa ferme est toujours totalement dépendante du charbon. Pire, sa source d’énergie pollue toutes les mares des environs ! Emportant Cécile Marchand des Amis de la terre, ses lunettes de soudure et sa pioche, il part pour l’Allemagne et y rencontre de drôles de squatteurs chevelus.

Comme dans le film “Demain”, son voyage initiatique le mènera voir les plus grands sages de notre époque, un certain Édouard Philippe qui lui parle de la chouette centrale du Havre et un drôle de Donald non palmipède, qui l’émerveillera de ses découvertes sur le charbon propre.