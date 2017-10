L’usage du soi, lundi 16 octobre à 18h45

Tout au long de cette année, je vais vous parler de Bien être.

Bien être corporel, bien être psychique, je vais partager avec vous mes connaissances, mes expériences pour aller mieux.

On voit bien que la société ne va pas en s’arrangeant en ce qui concerne le Bien être : stress économique, burn out, pollutions…. malmènent notre corps ,et notre mental !

Parallèlement, le marché du bien être est en plein essor ; Yoga, pilâtes, stages divers et variés de connaissances de soi, livres sur le bio, le bien être psychique etc…il y a de quoi être un peu perdu .

Dans ce foisonnement de propositions , il faut se frayer un chemin et faire le tri dans ce qui est vraiment bon pour nous, adapté à notre mode de vie, et cohérent.

On va essayer de sortir des carcans parfois un peu totalitaires (no gluten, vegan, pratique intense du yoga etc…) pour simplement essayer d’adapter des conduites simples à notre vie personnelle , professionnelle , sociale et familiale . conduites individuelles certes mais que l’on peut aussi partager.

Bref ce que je vous propose , ce sont des méthodes, des expériences soft qui permettent simplement d’aller mieux et donc d’être plus heureux !

*L’usage du soi, une chronique bimensuelle diffusée les 1er & 3e lundis du mois à 18h45 (rediffusion les 2e et 4e mercredis du mois à 18h45)*

Chronique numéro 2 : Curcuma mon amour

contrepoint musical : Donovan / Curry Land

