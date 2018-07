La Fac en Vacances - Les Mystères d’Encelade // Émission du 27 juillet

Autour de Saturne et de ses satellites. Plus précisément autour d’Encelade qui s’avère être bien plus qu’un petit caillou mort, avec ses geysers d’eau.

Oui, de l’eau, il n’en fallait pas moins pour attiser tous les fantasmes autour de la vie extra-terrestre… Alors qu’en est-il vraiment ? Qu’a-t-on réellement découvert ?

Gabriel Tobie est planétologue au CNRS et au Laboratoire de planétologie géodynamique de Nantes, et il est notre invité aujourd’hui.

Voici des images qui ont permis la découverte des geysers de glace d’Encelade : ©NASA

La Programmation musicale (by Manu) :

Magic Shoppe - “Trip Inside this House”

EELS - “You are the Shining Light”