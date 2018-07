La Fac en Vacances - Une Alternative au Béton // Émission du 26 juillet

Le béton s’est imposé comme matériaux de construction privilégié, car il est modulable, solide et peu cher.

Revers de la médaille, sa fabrication et son exploitation sont l’un des gros pourvoyeur de gaz à effet de serre. Plus de 5% du CO2 d’origine humaine.

Et vu que la construction n’est pas prête de s’arrêter, il était nécessaire de réfléchir à des alternatives.

Émilie Emmanuel travaille sur un nouveau matériau, le géopolymère, et elle est avec nous aujourd’hui.

La Programmation musicale (by Manu) :

Temples - “Shelter Song”

Randy Crawford - “Street Life”

Renaud - “Laisse Béton”

The Bewitched Hands - “Happy with you”