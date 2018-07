La Fac en Vacances - Miniaturisation des batteries // Émission du 19 juillet

Elles sont partout autour de nous, on ne les voie pas, et pourtant elles nous gâchent la vie ! Les batteries !

Téléphones, voitures, objets connectés divers et variés, elles sont devenues indispensables et leur optimisation est l’un des enjeux de notre monde ultra-connecté.

Jérémy Freixas travaille sur leur miniaturisation, et il est notre invité aujourd’hui.

La Programmation musicale (by Manu) :

Tame Impala - “Feels Like We Only Go Backwards”

Martina Topley Bird - “Carnies”

Kurt Vile - “Pretty Pimpin”