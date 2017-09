La Quotidienne

Lundi 25 septembre :

Emission spéciale "Loup Bureau"

Avec Loïc Bureau, son père et Aurélien Préssensé, ami d’enfance de Loup Bureau et membre très actif de son comité de soutien.

Après 52 jours de détention dans les prisons turques, accusé d’activité terroriste, le journaliste Loup Bureau est libéré à la demande du gouvernement français lors d’une visite officielle en Turquie du Ministre des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian.

Loup Bureau, libre, posera sur le sol français le dimanche 17 septembre.

Retour en 60 minutes sur Jet fm sur le calvaire enduré par le journaliste d’origine nantaise, les raisons de son incarcération, ses conditions de détention, la situation politique en Turquie et dans la région...

Mardi 26 septembre :

La rentrée ludéraire est aux jeux ce que la rentrée littéraire est aux livres.

Quels sont les jeux de cette rentrée ?

Quelle tendance ?

Quels auteurs, éditeurs et illustrateurs à l’oeuvre ?

Réponse avec les deux voix qui portent le jeu sur Jet fm pour cette saison 2017-2018 : Thomas Vuarchex, auteur et illustrateur de jeux et Valentin Aubry de la boutique spécialisée "Le Temple du jeu" (Nantes).

Mercredi 27 septembre :

"On rentre !" , (29, 30 septembre et 1er octobre) un évènement littéraire à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

Rencontre d’auteurs de la rentrée littéraire, entrée libre.

Présentation par Guénael Boutouiller, directeur artistique et entretien avec Anthony Poiraudeau, auteur invité.

Jeudi 28 septembre :

> La chronique de l’actualité politique et sociale avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis .

> Les Géopolitiques de Nantes au lieu unique les 29 et 30 septembre, un évènement partenaire Jet fm :

Entretien avec Pascal Boniface, directeur de l’ I.R.I.S. (Institut des Relations Internationales et Stratégiques) et Arnault Leclerc, professeur en sciences politiques (Université de Nantes) et directeur de La Maison des Sciences de l’Homme .

Vendredi 29 septembre :

Emission en préparation.