La Quotidienne

Lundi 2 octobre :

> La Catalogne indépendante ?

Le dimanche 1er octobre, un référendum pour l’indépendance de la province catalane, interdit pour le pouvoir central espagnol, était organisé sous haute tension.

Retour depuis Barcelone sur cette journée particulière avec Gwenvael Duret "visiteur international" (observateur sur place).

> Energy observer (ancien catamaran de course du navigateur Mike Birch) est un bateau à hydrogène autonome, combinant plusieurs types d’énergies renouvelables pour naviguer.

Véritable laboratoire, ce navire révolutionnaire va entamer dans quelques jours un périple de six années autour du globe durant lequel il aura pour ambition de trouver des solutions concrètes, innovantes et performantes, en faveur de la transition énergétique.

Visite guidée par Amélie Conty, reporter-navigatrice et membre d’équipage, lors de l’escale faite par Energy Observer à Nantes en septembre dernier.

Mardi 3 octobre :

Sauvons FIP , soirée de soutien "Fip toujours !" à Nantes le 3 octobre prochain (Pannonica et salle Paul Fort).

Alors que la direction de Radio France veut faire de Fip un programme unique produit par Paris où les informations de chaque ville seront saupoudrées. Des milliers d’auditeurs s’opposent à ce nouveau projet pour sauver les locales de FIP Nantes, Bordeaux, Strabourg et Paris.

Entretien avec Yolande Brun, voix historique de FIP Nantes et Yohann Bown de l’Association des Auditeurs de FIP.

Mercredi 4 octobre :

Un entretien avec Sylvain Giro, chanteur, auteur, musicien à l’approche de la première de "Les Affranchies" , un spectacle de lettres-concert, le 6 octobre à La Soufflerie de Rezé.

Jeudi 5 octobre :

> La chronique de l’actualité politique et sociale avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis .

> Focus sur les nouvelles émissions de la grille 2017-2018 de Jet fm.

Vendredi 5 octobre :

Une émission qui invite le Collectif emplois aidés de Nantes, composé d’associations de l’agglomération nantaise qui protestent contre la décision du gouvernement d’Edouard Philippe de supprimer près de 150 000 emplois aidés, ce qui fragilise un peu plus la sphère associative déjà mise à mal..