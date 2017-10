La Quotidienne

Lundi 9 octobre :

> Le rendez-vous mensuel avec l’art contemporain proposé par l’association MPVite .

> La Catalogne indépendante ?

Retour sur le dimanche 1er octobre, un référendum pour l’indépendance de la province catalane, et ses conséquences sur la société espagnole par Gwenvael Duret (observateur sur place), de retour en France.

> Un entretien avec Jean-Maurice Bigeard, organisateur de l’ ASNIFF , le festival de l’Absurde Séance au cinéma Le Katorza (Nantes) du 10 au15 octobre.

Mardi 10 octobre :

Emission spéciale dédiée au Festival Ciné Alter’natif , organisé par l’association "De la plume à l’écran" , premier festival en France dédié au cinéma autochtone (Nantes du 7 au 14 octobre), avec Sophie Gergaud, organisatrice de l’évènement, accompagnée d’Ernest Webb et Meky, invités du festival..

Mercredi 11 octobre :

Jeudi 12 octobre :

> La chronique de l’actualité politique et sociale avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis .

> La chronique mensuelle de la Ligue des Droits de l’Homme avec Annie Richard et Myriam Auger de la section de Nantes et du pays nantais de la LDH..

Au menu : La LDH, son histoire, ses combats actuels et la campagne d’adhésions en cette période de rentrée.

Vendredi 12 octobre :

> Une interview de Jean-Luc Nativelle, auteur, enseignant en philosophie et membre de l’association Philosophia , à propos du nouveau rendez-vous sur Jet fm "Le 1/4 d’heure philo" .

> Temps d’expression du collectif emplois aidés de Nantes qui s’élève contre la décision du gouvernement de la suppression et/ou le non-renouvellement de 150 000 contrats aidés.