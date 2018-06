La Quotidienne du 12 juin à 18h00

En première partie, une chronique faite par Zoé MOREAU, stagiaire à la rédaction de Jet, synthétisant une conférence de Dominique Bourg sur les transitions sociétales et la spiritualité.

Puis en seconde partie, rencontre avec Elise BELARD, chargée d’accompagnement chez Ouvre-Boites 44, et Muriel VENTO, coopératrice dans cette même entreprise qui promeut l’entreprenariat salarié. Une discussion autour d’un projet coopératif et pluridisciplinaire imaginé aux Bains-douches de Nantes comprenant une épicerie, un institut bien-être, et bien d’autres services. Ce projet est en concurrence avec 4 autres, le choix appartient aux nantais grâce à un vote.

Pour finir, petit aparté sur l’ONG SOS-Méditerranée qui vient d’ouvrir une antenne à Nantes et qui organise l’inauguration de celle-ci le mardi 19 juin 2018 à l’espace Cosmopolis à Nantes.