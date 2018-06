La Quotidienne du 19 juin à 18h00

Entre passé et présent, Jet s’est infiltrée au sein de l’histoire de Nantes pour comprendre l’implantation et la diffusion de cette culture au sein de la ville. « Comment ? Pourquoi ? Et par qui ? » sont les principales interrogations de Jet ce mardi 19 juin. Les nantais sont également de la partie et répondent à quelques questions.

Pour les plus curieux, l’Agence Culturelle Bretonne organise un fest-noz le 21 juin à l’espace Jacques Demy.

Musique :

Gwennyn – Bravig

Krismenn - Hunvreoù merglet