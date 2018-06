La Quotidienne du 27 juin à 18h00

Une première partie dédiée à Alternatiba en compagnie de Sophie CHAILLOUX, membre de la commission communication, et Jean-Pierre BOULE, membre de la commission logistique et finance. On aborde l’arrivée du Tour 2018, sa préparation et son déroulement ce dimanche 1er juillet à partir de 11h. Au rendez-vous, parades, concerts, ateliers, et conférences autour du climat et d’autres thématiques.

Puis une deuxième partie à la rencontre d’I-Boycott Nantes, antenne de l’association nationale et participante sur l’arrivée du Tour. Une interview avec Anne GUILLEMAUD, présidente de l’antenne locale, Mélina ADDALA, trésorière mais aussi Bulent AKAR, co-fondateur d’I-Boycott. Une discussion autour de la notion de boycott et d’alternatives avec un petit focus sur la campagne contre LU.

Toutes les informations sont à retrouver sur les sites d’Alternatiba et d’I-Boycott ou directement à la Cours Saint-Pierre ce dimanche 1er juillet.