La Quotidienne du 28 juin à 18h00

Depuis mardi 19 juin, une nouvelle antenne de SOS Méditerranée s’est lancée à Nantes à l’espace Cosmopolis. L’objectif ? Mobiliser les citoyens et récolter des fonds pour les opérations de sauvetage en mer méditerranée de l’antenne nationale. Nous avons rencontré Edouard COURCELLE lors de ce lancement, une discussion autour des opérations et de l’engagement.

Puis, une intervention de Maxime HURAULT, à propos des actions du Carillon de Nantes, rassemblement de bénévoles et de commerçants organisant des actions d’accueil et de soutien envers tous les publics et particulièrement ceux en grande précarité.