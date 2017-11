La Quotidienne du 29 nov

Une belle fiesta avec des têtes d’affiche comme Manu Dibango, des expos, des animations, des films et surtout des rencontres... Tissé Métisse c’est un temps fort et convivial mais aussi et surtout le reflet du travail au long court d’une 60aine d’associations locales mobilisées dans la lutte contre les discriminations et pour l’égalité.

Pour en parler et à l’occasion de la 25e édition de la fête ce samedi 2 décembre, La Quotidienne convie aux micro Cyrille Prevaud (directeur de Tissé Métisse), Laure Coirier (artiste de la cie La Luna pour Les contes des 1001 vies) et Dorothée Gégo (Association Pulsart à l’initiative de La Veillée).

Places à gagner pour la fête : envoyez un mail à auditeurs@jetfm.asso.fr

Nota Bene : Un autre événement, littéraire, à savourer ce week-end : Bifurcations #3 Carte blanche littéraire & artistique à Marie Nimier _> du 1er au 3 décembre 2017 Au Studio-Théâtre de Nantes