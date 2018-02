La Quotidienne du jeudi 22 fev. à 18h00



> La chronique de l’actualité politique et sociale avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis .

Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur présentait ce 21 février en conseil des ministres le projet de loi "Pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif".

"Des procédures plus expéditives et une répression accrue", selon Ingrid Merckx, journaliste à Politis et coordinatrice du dossier "La faute morale de Macron" qui constitue également la Une de l’hebdomadaire cette semaine.

> Sujet plus léger et ludique en seconde partie d’émission où il sera question du festival des jeux de Saint-Herblain (26 février au 11 mars) sous le mot d’ordre "Ensemble !".

Un évènement en forme d’invitation à "jouer, rire, apprendre, imaginer, bouger, fabriquer" et qui se déploie depuis plus de 20 ans dans les centres socioculturels herblinois.

Point d’orgue du festival : le week-end à La Carrière des 10 et 11 mars (salle de La Carrière de St-Herblain) où Jet fm sera présente pour 2 heures de direct de 15h00 à 17h00. _Présentation de l’édition 2018 du festival des jeux de Saint-Herblain par Bertrand Ollivier, en charge du programme du festival..