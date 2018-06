La Quotidienne, jeudi 14 juin 18h00



Chaque jeudi c’est la sortie du nouveau numéro de Politis , média engagé et totalement indépendant.

L’occasion, depuis 12 ans, d’une chronique de l’actualité politique et sociale concoctée par les deux rédactions de Jet et de Politis .

L’hebdomadaire titre cette semaine "Big data, big business, souriez vous êtes filmés" mais c’est de psychiatrie dont il va être question dans cette chronique, avec au bout du fil Ingrid Merckx, journaliste à Politis et coordiantrice du dossier "Urgence pour la psychiatrie" .

Second temps de cette émission avec la section de Nantes et du pays nantais de la Ligue des Droits de l’Homme .

Au menu : les assassinats politiques avec la présence exceptionnelle dans nos studios, aux côtés de Solange Barberousse de la LDH , de Bachar Ben Barka, fils de El Mehdi Ben Barka homme politique marocain qui fut l’un des principaux opposant socialiste, chef du mouvement tiers-mondiste et panafricaniste, d’Hassan II, roi du Maroc.

El Mehdi Ben Barka disparu en 1965 à Fontenay-Le-Vicomte(avec la complicité de la France ?).