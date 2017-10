La Quotidienne, jeudi 19 octobre à 18h00



> Le jeudi sur Jet fm, depuis plus de 10 ans, c’est la chronique de l’actualité politique et sociale avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis .

Et c’est avec Nadia Sweeny, journaliste à Politis que nous entretiendrons à propos de la gauche française à la peine pour (re)conquérir l’électorat et les classes populaires.

> Benoit Hamon était le candidat du parti socialiste aux dernières élections présidentielles.

Il a depuis quitté le PS et fondé le Mouvement du 1er Juillet .

Benoit Hamon était à Nantes mardi 17 octobre, l’occasion d’une interview réalisée par Alexandra Jore.

"Chronique extraordinaire de gens ordinaires" , un nouveau rendez-vous mensuel signé Nathalie Guillotte-Islahen.