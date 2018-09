La Quotidienne jeudi 20 septembre à 18h00



Le 29 mai 2005, 56% des français disaient "non" au projet de Traité de Constitution Européenne. Deux ans plus tard, le traité de Lisbonne entérinait ce que le peuple avait refusé en masse.

Ce véritable déni de démocratie (voir ce v(i)ol politique) est à la naissance de l’ A.P.U.C. (Association Pour Une Constituante) fondée par André Bellon, ancien député et ex-président de la Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée Nationale.

A l’approche de l’anniversaire de la 1ère République, proclamée le 22 septembre 1792, trois membres du Cercle Nantais de l’Association Pour Une Constituante viennent au micro de Jet fm rappeler d’où viennent nos fondements républicains, comment ils sont plus que jamais actuellement dévoyés et nous diront pourquoi l’avènement d’une Assemblée Constituante relève d’une urgence absolue, pour que vive enfin la souveraineté populaire.

Avec :

Loïck Gourdon, président du Cercle Nantais de l’A.P.U.C.

Denys Renaud, secrétaire du Cercle Nantais de l’A.P.U.C.

Jean-Claude Cousin, membre du Cercle Nantais de l’A.P.U.C.