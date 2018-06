La Quotidienne jeudi 21 juin à 18h00



I.E.M. comme Institut d’Education Motrice.

Les I.E.M. sont des structures qui accueillent et accompagnent des élèves en situation de handicap moteur. Ces élèves sont des enfants ou des adolescents qui sont donc accueillis et accompagnés dans leur développement et dans leur inclusion sociale.

C’est à l’occasion d’une discussion avec Jet fm et Philippe Le Coq, réalisateur qui oeuvre au sein d’ ARTEMISS Compagnie qu’est née l’idée d’une fiction radio qui se déroule dans une fête foraine, réalisée par les élèves de l’ I.E.M. La Clarté de Redon, accompagnée par l’équipe pédagogique et ARTEMISS.

Pendant six mois, ils et elles ont écrit les dialogues, concocté les ambiances sonores, enregistré les voix et les musiques.

Au final, "Tous for un" , un feuilleton sonore de 4 épisodes qui seront diffusés dans cette émission.

Retour sur cette aventure radiophonique, pédagogique et humaine avec :

Les élèves : Camille Pottier, Audric bescond, Brice Hirret et Léa Busson.

Sandra Doens, institutrice spécialisée handicap moteur.

Jérôme Bouffandeau, technicien, régisseur.

Philippe Le Coq, ARTEMISS Compagnie.

Animation : Pascal Massiot.

réalisation : Claire Authié.