La Quotidienne, jeudi 27 septembre 18h00



> Premier temps de cette émission : Le manifeste pour l’accueil des migrants .

C’est un texte initié et publié par Politis , Médiapart et Regards .

Les trois médias s’indignent et s’inquiètent de la dérive extrème-droitière de l’Europe (en Italie, Hongrie,...) et plaident pour un accueil fraternel des migrants.

L’équipe de Jet a souhaité s’associer à ce manifeste et en propose, dans cette première partie de ce moment de radio, une version sonore.

> Second temps de l’émission : Les Géopolitiques de Nantes, un évènement organisé par l’IRIS et le lieu unique, les 28 et 29 septembre.

Un évènement en partenariat avec Jet fm.

Focus sur les géopolitiques avec :

Didier Billon, directeur-adjoint de l’IRIS.

Julie Laernoes, vice-présidente de Nantes-Métrople, en charge de la transition énergétique, du climat et du développement durable.