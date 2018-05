La Quotidienne, jeudi 3 mai 18h00



La médiation culturelle peut-être définie comme le trait d’union entre l’oeuvre et le public.

Dans la sphère de l’art contemporain, la médiation culturelle porte t-elle des spécificités, un caractère propre ?

Quelle place tient-elle et quelle attention y est portée ?

Quels enjeux pour les artistes et le public ?

Telles sont les questions posées par ce moment de radio proposé par Marine Combes de l’association MPVite , qui pour y répondre a convié dans les studios de Jet fm :

Antoine Dalègre, du Centre d’Art de Montrelais .

Elmeline Socheleau, médiatrice au Palais Dobrée (Nantes).

Animation : Marine Combes et Pascal Massiot.

Réalisation : Ely Rannou.

(rediffusion de l’émission du 23 avril 2018).