La Quotidienne, jeudi 30 novembre 18h00



> Dans sa livraison de ce jeudi 30 novembre, l’hebdomadaire Politis affirme dans un dossier très documenté intitulé "Pourquoi le projet d’aéroport ne se fera pas" qu’à plus ou moins long terme aucun avion ne se posera du côté de Notre-Dame-des-Landes.

Entretien avec Patrick Piro, journaliste, à propos des arguments avancés par le journal.

> Trafic d’Airs , c’est une émission, produite et animée par Georges Fischer, que l’on retrouve chaque samedi sur Jet fm.

C’est aussi une association (de laquelle est née l’émission), association qui souffle ses 10 bougies les 9 et 10 décembre prochains au "Dix" , place des Garennes (Butte Sainte-Anne à Nantes), programme ICI.

Conversation avec Georges Fischer à propos des festivités, de l’association et de l’émission.