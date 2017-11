La Quotidienne, jeudi 9 novembre à 18h00



Deux temps dans cette émission :

Le premier est un entretien téléphonique avec Denis Sieffert, directeur de l’hebdomadaire Politis qui consacre sa "une" et un dossier très complet à propos de la question de l’indépendance des médias.

La rédaction de l’hebdomadaire a sollicité sur cette question (sur laquelle se joue ni plus ni moins celle de notre démocratie et de nos libertés) les regards de Médiapart (Edwy Plénel), Reporterre (Hervé Kempf) ou encore celui de Jet fm .

A retrouver dans les pages de Politis de ce jeudi 9 novembre.

Second temps de l’émission avec le rendez-vous mensuel de la Ligue des Droits de l’Homme .

Annie Richard et Christine Bernazaut (de la section de Nantes et du pays nantais de la LDH), s’inquiètent, à l’instar de nombreuses autres associations, de la situation des mineurs isolés étrangers et plus largement celle des mineurs non accompagnés.