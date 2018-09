La Quotidienne, la rentrée !



Reprise des cours pour La Quotidienne, le magazine "culture et société" de Jet fm.

Du lundi au vendredi à 18h00, Alexandra Jore et Pascal Massiot proposent 45 minutes faites d’infos, interviews, reportages, chroniques et de musiques.

Avec des invités acteurs du monde associatif, des artistes, des scientifiques, des citoyens engagés, des politiques,...

> Lundi 17 septembre : entretien avec Guénaël Boutouiller à propos de l’évènement littéraire "On rentre !" .

Rediffusion le lendemain matin à 9h00.