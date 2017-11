La Quotidienne, lundi 13 novembre à 18h00



Un entretien avec Pierre Roba.

Le jeudi 16 novembre à 20h30 à la Salle Vasse (18, rue Colbert à Nantes) sera jouée "Six pieds sur terre, comédie d’anticipation" la dernière création de la compagnie La Tribouille .

Mise en en scène par David Humeau (auteur notamment de "Presque X" ) "Six pieds sur terre, comédie d’anticipation" propose avec décalage et humour, c’est la marque de fabrique de La Tribouille , de s’arrêter et de regarder notre monde en transformation, voire en mutation.

Interprété par Solène Gendre, Frédéric Riclet et Pierre Roba.

Six pieds sur Terre est une comédie d’anticipation sur le choix et le non choix, la transformation personnelle et sociale, choisie et subie. Au fil des scènes, les histoires se croisent, se percutent, se répondent, se lient et se délient, des personnages se prennent les pieds dans le tapis. Super héros de papier, vendeurs de cosmétiques au bord du burn-out, hommes et femmes augmentés aux pieds d’argile, planificateurs du futur, humanité gavée qui flirte avec son point de bascule… Et à la fin… ON MARCHE ENCORE.

[extrait de la présentation de la pièce sur le site de La Tribouille].

DISTRIBUTION

Comédiens : Solène Gendre, Frédéric Riclet et Pierre Roba

Mise en scène : David Humeau

Création lumière / régie générale : Sylvain Colas

Musique : Daniel Trutet – Cellodan’

Costumes : Julie Coffinières

Et aussi : Yannick Pasgrimaud (marionnettiste, plasticien, comédien), Gaëlle Bouilly (scénographe), Matthias Groos (chorégraphe)

Écriture : La Tribouille