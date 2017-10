La Quotidienne, lundi 16 octobre à 18h00



Au menu de La Quotidienne de ce jour :

> Retour sur la situation en Catalogne.

Le 1er octobre dernier, plus de 90% des votants ont dit oui à l’indépendance de la Catalogne.

Mais le pouvoir central espagnol, qui a interdit et réprimé violemment le scrutin et les électeurs venus voter, ne reconnait pas bien évidemment le résultat des urnes et refuse le dialogue avec les autorités catalanes.

Où en est-on en cette mi-octobre ?

Quels développements à venir ? à craindre ?

Quelles voies cette situation ouvre t-elle en Europe pour les indépendantistes.

Eléments de réponse avec Gwenvael Duret, visiteur international à Barcelone lors du scrutin du 1er octobre dernier, et membre de l’ Union Démocratique Bretonne , l’ UDB .

> Une interview de Paul Wiffen, musicien.

Paul Wiffen a collaboré avec Ridley Scott et Vangelis sur le film "Blade Runner" , celui de 1982.

Il était de passage à Nantes en juin dernier à l’occasion du Synth’Fest , un évènement dédié à la musique de synthétiseur. L’occasion d’une conversation sur son riche parcours de musicien.