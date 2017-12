La Quotidienne, lundi 18 décembre à 18h00



Invitées de cette quotidienne , deux femmes, militantes, enseignantes à la retraite : Jeannine Valignat et Marie Bachy.

Elles s’expriment au nom du Collectif Mineurs Isolés et nous expliquent comment fonctionne cette école pas comme les autres.

Depuis plusieurs mois, à l’instar d’une dizaine d’enseignant.e.s, elles prodiguent des cours pour des mineurs (ils sont dix-huit) échoués sur le territoire de l’agglomération nantaise, sans repères, ni abri, ni moyens d’existence et à la merci de violences de tous genres.

Depuis septembre 2016, ils leur est proposé d’acquérir les connaissances essentielles à leur survie (savoir s’exprimer, s’orienter, acquérir des compétences,...)

C’est hébergée par une amicale laïque, l’Amicale Laïque des Ponts (Nantes) que cette école prend force et vigueur dans le cadre de cinq matinées de trois heures.

Comment fonctionne cette école ?

Qui la porte et avec quels moyens ?

Quels besoins pour la pérenniser ?

Quelle perspectives pour ces jeunes migrants isolés ?

Voilà quelques unes des questions auxquelles répondent dans ce moment de radio Jeannine Valignat et Marie Bachy.