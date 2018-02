La Quotidienne, lundi 19 février 18h00



"Une BD si je veux, quand je veux" , c’est une exposition qui a débuté le 3 février et se poursuit jusqu’au 14 avril, à Maison Fumetti, lieu nantais dédié au 9ème Art.

Dans cette expo, il est question de féminisme et d’"autrices", un mot qui fait encore mal aux oreilles de certain(e)s.

Ainsi donc, 25 autrices, de l’Équateur à la Russie, composent cette exposition.

Visite guidée avec Geraldine Poles et Celia Portet, deux des cinq commissaires d’exposition.

Un reportage réalisé par Henri Landré.