La Quotidienne lundi 1er octobre à 18h00



> Nous avions interviewé Didier Ruiz au printemps dernier pour sa pièce "Une si longue peine" jouée au printemps dernier au Grand T .

Didier Ruiz revient à Nantes, toujours au Grand T , pour "Trans" une nouvelle oeuvre très remarquée par le public et la critique lors du dernier festival d’Avignon.

Didier Ruiz répond à nos questions dans La Quotidienne.

> La semaine dernière, la revue Regards, Médiapart et Politis initiaient et publiaient un manifeste pour l’accueil des migrants , signé par plus de 150 personnalités.

Jet fm en a immédiatement proposé une version sonore que nous diffusons dans cette émission.

> Le 20 septembre dernier, plus de 500 personnes migrantes étaient évacuées du Square Daviais (Nantes) où elles sont restées plusieurs mois.

Après cette expulsion, que sont-elles devenues ? Qui prend soin d’elles ? Quelles sont leurs perspectives ? Quels sont leurs espoirs d’une vie meilleure ?

Eléments de réponse avec François Prochasson du Collectif Soutien Migrants Nantes .

Réalisation : Damien Fourcot.

Interview et montage : Pascal Massiot.