La Quotidienne, lundi 23 octobre 18h00



Stéphane Paoli, animateur du 7/9 sur France Inter de 1999 à 2006, animateur et producteur de l’émission "Agora" et "3 D" jusqu’en 2016, était l’invité la semaine dernière d’ Open Odyssey , une structure qui pilote "Bellevue en transition" un dispositif d’engagement citoyen qui vise à découvrir, inventer et expérimenter avec les habitants de nouvelles manières de vivre ensemble demain sur le territoire.

L’occasion d’un entretien dans les studios de Jet fm avec cette grande voix du service public radiophonique en compagnie de Samuel Tiercelin (Open Odyssey), Camille et Yassine, étudiants.

Interview : Pascal Massiot.

réalisation : Loïc Chusseau.