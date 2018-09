La Quotidienne lundi 24 septembre à 18h00



L’expédition artistique , du 24 septembre au 11 octobre.

« Aujourd’hui pouvons-nous réinventer la notion d’expédition ? », c’est la question que pose cette nouvelle aventure artistique impulsée par Hervé Maigret, danseur, chorégraphe et co-fondateur de la compagnie NGC 25 .

Ils sont 11 artistes-chercheurs à atterrir en ce lundi 24 septembre 2018 sur le sol de l’Equateur, en Amérique du Sud, aux portes de l’Amazonie.

Une expédition artistique en forme de collectif franco-équatorien composé de danseurs, étudiants, d’une danseuse-philosophe, d’un vidéaste-cinéaste-photographe, d’un écrivain, d’un plasticien, d’un scénographe, d’un musicien.

Pendant trois semaines, l’équipée prendra la forme d’un laboratoire artistique, pour constituer "une occasion unique d’expérimenter, dans et par l’acte, une philosophie qui n’a pu s’exprimer jusque-là que par l’écriture. Il s’agit, dès lors, d’éprouver la création et la pensée de manière simultanée et in situ, de s’arracher, au sens propre comme au sens figuré, à toutes nos habitudes et conforts de vie et de pensée, et d’accepter, le temps de l’expédition, de jouer le jeu de l’expérimentation, du tâtonnement".

Jet fm sera associée à l’aventure sous la forme d’un carnet de bord sonore, deux fois par semaine (le mercredi et le vendredi) dans La Quotidienne à 18h00 avec rediffusion le lendemain matin à 9h00 (voir calendrier ci-dessous.

A quelques heures du départ de l’expédition, Hervé Maigret et Julie Cloarec-Michaud (danseuse-philosophe) sont les invités de La Quotidienne.

Calendrier du carnet de bord sonore de l’expédition artistique sur Jet fm :

> Mercredi 26/09 à 18h00 (rediff jeudi 27/09 à 9h00)

> Vendredi 28/09 à 18h00 (rediff lundi 01/10 à 9h00)

> Mercredi 03/10 à 18h00 (rediff jeudi 04/10 à 9h00)

> Vendredi 05/10 à 18h00 (rediff lundi 08/10 à 9h00)

> Mercredi 10/10 à 18h00 (rediff jeudi 11/10 à 9h00)

> Vendredi 12/10 à 18h00 (rediff 15/10 à 9h00)