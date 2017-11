La Quotidienne, lundi 27 novembre 18h00



> D’abord, un entretien avec Bertrand Lochmann à propos du peintre Jean Mingam, de son oeuvre et de l’exposition qui lui est consacrée au Centre Culturel Breton 12, avenue de l’Angevinière à Saint-Herblain, du 12 novembre au 20 décembre 2017 Tramway : ligne n°3, station « Sillon de Bretagne » (du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 17 h, le dimanche de 14 h à 17h.

Jean Mingam est un artiste breton né à Ploudiry (29) qui vécut dans le Finistère, le Morbihan et à Nantes. Il a réalisé plus de 3000 pièces (peintures, sculptures, céramiques, vitraux...) et effectué de nombreuses commandes publiques et privées.

Son oeuvre, parfois cubiste, s’est orientée progressivement vers l’abstrait. Nombreux thèmes d’inspiration : scènes bibliques, paysages, portraits, condition humaine...

Cette exposition est organisée par l’association "Les amis de Jean Mingam, livour ha kizeller" et le KDSK (Centre de Ressources Culturelles Celtiques), avec la participation du Centre Culturel Breton de St-Herblain, le soutien du Conseil Régional de Bretagne et de la municipalité de Saint-Herblain.

> Puis, dans un second temps de cette émission, une conversation avec Looping , à propos de musique et métal et de l’émission The Looping Wild Show, émission de métal - métal extrême local, national et international le vendredi, deux fois par mois, à 21h30 sur Jet fm.